Merilin Mälk armastab loomingulist tööd ja väikeseid lapsi

Merilin Mälk esitab oma võistlusloo «Miljon sammu» Eesti Laulu teises poolfinaalis, mis toimub 15. veebruaril Tartus.

«See on kindlasti eelis, et saan esineda teises poolfinaalis! Soojendus on mingis mõttes selleks ajaks juba ette tehtud,» rõõmustas Mälk.

Laulja lisas, et on laulu kirjutanud Soome produtsentide ja laulukirjutajatega. «Tutvusin nendega tänu Universal Musicule. Koostöös sündiski selline masterpiece nagu «Miljon sammu». Leian, et tutvused selles valdkonnas on väga olulised. Mina sain Universal tiimiga tuttavaks juba «Eesti otsib superstaari» saate ajal, kõik finalistid olid tol hetkel selle plaadifirmaga seotud,» rääkis ta.

«Mulle väga meeldib laulda eesti keeles, kindlasti on see ka riskantsem sellest, kui valida võistluslooks inglisekeelne laul. Inglise keeles on laulda on palju lihtsam. Seega võin öelda, et eestikeelse laulu valimine oli minu jaoks suur väljakutse, kuid olen kindlasti väljakutseteks ka valmis,» sõnas muusik.

Mälk rääkis ka oma tulevikuplaanidest. «Hetkel on kõige tihedam graafik just laulja töös, annan endast kõik! Mulle meeldib üldse loominguga tegeleda. Lisaks sellele armastan tegeleda ka väikeste lastega. Kuid ma pole veel päris sada protsenti välja mõelnud, milline võiks olla mu tuleviku töö,» lisas Merilin Mälk raadio Elmar hommikuprogrammile.