Kiiruisutaja Marten Liiv: naudin selle spordiala juures kogu protsessi

Kiiruisutaja Marten Liiv hakkas uisutamisega tegelema 2007. aastal treener Väino Treimani käe all. Liiv võitis 2016. aasta juunioride maailmameistrivõistlustel 1000 meetri sõidus pronksmedali. Mehele on kuulunud Eesti parima kiiruisutaja tiitel perioodil 2014-2019.

Liiv sündis 1996. aastal Jõgevamaal, ta ise usub, et just tema elu- ja sünnikoht võib olla peamine põhjus, mis teda uisutamise alani üldse viis. «Alustasin selle alaga tänu sellele, et olen pärit Jõgevamaalt, täpsemalt 4 kilomeetri kaugusel Adaverest. Teine oluline põhjus on kindlasti Väino Treiman, kes taaselustas kiiruisutamise Adaveres. Kolmas põhjus on minu vanem vend, tema eeskujul läksin ka mina kiiruisutamise trenni,» sõnas mees.

Liiv kirjeldas oma kõige esimest hetke, mil sai kogeda kiiruiskudega sõitmist. «Need olid põhimõtteliselt samasugused uisud, millega sõitis ka legendaarne kiiruisutaja Ants Antson. Uisud kuulusid Adavere koolile ja Väino Treiman tuli minu juurde ning pakkus mulle, et võiksin nendega sõita. Olin nõus ja hakkasingi proovima. Mäletan, et need olid väga pehmed saapad ning terad olid kinnised. Meenub ka see, et olin rohkem pikali kui püsti. Nendel oli tunduvalt keerulisem püsida, kui hokiuiskudel. Käisin eelnevalt päris tihti Adavere uisuväljal hokiuiskudega sõitmas, olin nendega juba päris osav, täitsa võimalik, et just tänu sellele kogemusele tuli ka Väino minu juurde kiiruiske pakkuma,» rääkis ta.

Mees rääkis, et tema tänane trumpala on 1000 meetri kiiruisutamine. «Sõidan ka 500 meetri distantsi, et oleks kiirus saadaval. Eelmisel aastal oli plaanis teha MK-del 1500 meetri ala. Kuid kuna eelneval hooajal sõitsin ma seda vaid ühel korral, siis mul ei olnud MK normi täidetud ja ma ei saa seda seetõttu sõita,» lisas ta.

«Mulle meeldib kiiruisutamise juures kogu protsess! Enamasti algab meie hooaeg aprillis või mais. Kõigepealt teeme aeroobset põhja, sõidame palju ratast. Kiiruisutamine on väga mitmekülgne ala, see pole ainult uisutamine. Sinna on kaasa arvatud jõusaali treeningud, imitatsiooni trennid, hüppetrennid ja siis puhtalt uisutamine. Kõik see on nii huvitav ja mulle väga meeldib see,» rääkis Liiv.

Uisutaja rääkis, kuidas on võimalik saada kõige kiiremad uisutamise kiirused. «Ma arvan, et tippkiiruseid on võimalik saavutada Ameerikas ja Kanadas, sest seal on maailma kõige kiiremad jääd. Põhjuseks on see, et jää on merepinnast kõrgemal ja õhurõhk on õhem, lisaks sellele on ka jää koostis teine. Samas kõikides jäähallides on jää väga erinev. Seal on võimalik saavutada ligi 60 km/h,» lisas ta ja tunnistas, et nende suurte kiiruste kaitsevad vaid raja ääres olevad matid.