Elmari muusikauudised

«Auhinnaga Panus Eesti muusikasse täname neid eesti muusikuid, kelle tegevuseta ei oleks eesti muusika täna see, mis ta on,» lausus Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige Danel Pandre. Ta lisas, et see, kes saab auhinna panuse eest eesti muusikasse, otsustavad Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmed. Panust eesti muusikasse on auhinnaga tunnustatud alates 1999. aastast.



Indrek Ventmann & Elis Loik avaldasid ühiselt loo

Proviisor Ventmann on saanud taaskord apteegist stuudioseinte vahele salvestama ning koostöös lauljatariga Elis Loik on välja antud imekaunis ballaad «Igatsus». Ballaad loob talveromantikat ka kõige porisemas ilmas. «Tegelikult puutub meist ju igaüks kokku igatsusega,» lausus Elis. «Kes igatseb talve, kes armastatu järele, kes suuremat autot jne. See on lugu kõigile, kes igatsevad kedagi või midagi». Indrek Ventmann ja Elis Loik tutvusid mõned aastad tagasi Eesti Laulul, kus see aastagi Elis «Revalsi» koosseisus kaasa lööb. Nüüd on Indrek ja Elis esmakordselt aga ühendanud väed ning loonud koos muusikat. «Nagu paratsetamool ja ibuprofeen, mis sobivad enamasti valuravis ideaalselt kokku, sobitusid ka meie hääled väga hästi,» tõi Indrek naljatledes paralleeli ravimimaailmaga. «Elise selge ja särav hääl annab sellele loole vajaliku helguse ja sügavuse. Konkreetselt selle loo refrääni käik tekkis meil ühe esinemise vaheajal. Ümisesin seda Allanile, kes haaras mõttest kinni. Võttis punti ka Peteri ja nii see laul valmiski,» selgitas Indrek loo sündi. «Väga tihti uuritakse autorite käest, et kuidas lood sünnivad. Eks loo ideed võivad tekkida igalpool, sõltub mis kedagi inspireerib. Tean inimesi, kes ärkavad öösel üles või jätavad hoopis poeskäigu pooleli, kuna tuli hea mõte,» ütles Indrek muiates. Lugu ise on suuresti kitarrile toetuv. Selle jaoks nägi stuudios kõvasti vaeva Peter Põder, kes ühtlasti varustab oma kitarrihelidega ka näiteks Uku Suvistet ja Birgit. Muusika autoreid on uuel lool mitu: Allan Kasuk, Indrek Ventmann, Peter Põder, Elis Loik. Loo sõnad kirjutas Allan Kasuk.



Egeth avaldas uue singli

Artist Egeth avaldas loo «Kirg ja Kahvatus», mis räägib sõbralikest inimestest, kes tunnevad kirge ja kahvatusi. Egeth Kivimurd on 20 aastane muusikapisikuga neiu. Tegelenud on ta laulmisega lasteaiast saati, kokki 16 aastat. Laulab Palamuse Laulustuudios ja omab algteadmisi viiulimängust ja õpib juurde klaverit. Suurimaks unistuseks on õppida muusika- või laulustuudio õpetajaks. „Kirg ja kahvatus“, on kirjutatud 2019. a mais ja loo autorid on Mare Kivimurd ja Karmo Toome. Egeth salvestas loo Palamuse Laulustuudios. Kokku miksis Martin Kikas Ö Stuudiost.



«Akustilised Miljardid» tulevad taas

Marten Kuningas, Raul Ojamaa, Peedu Kass ja Kristjan Kallas ehk ansambel Miljardid toovad taaskord publiku nõudmisel lavalaudadele «Akustilised Miljardid» kava.