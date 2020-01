Raen Väikene raadiotöö võludest: mulle meeldib täpsus ja korrapärasus

Hariduselt muusikaõpetaja Raen Väikene on raadios Elmar saatejuhi ametit pidanud üle 22 aasta. «Olen koolis õppinud muusikaõpetajaks, kuid õpilasi pole mul kunagi olnud. Kui kool läbi sai, läksin tööle hoopis teise kohta ja peale seda tulin juba otse raadiosse Elmar. See raadiojaam tehti Tartusse just sellisel ajahetkel, kui mul endal tekkis soov raadiosse tööle tulla,» sõnas Väikene.

Kogenud raadiotöötaja tunnistas, et saate jooksul olla hoopis intervjueeritava rollis on tema jaoks midagi uut. «Ma olen ju ise tavaliselt see, kes saate jooksul küsimusi esitab, ehk olen alati roolis. Pean tunnistama, et olen täitsa põnevil hetkel,» naeris mees.

Mees rääkis raadiotöö võludest ning sellest, mis teda selle ameti juures inspireerib. «Mulle meeldib, et siin käib töö nii kella pealt. Mind võlub selle töö juures täpsus ja korrapärasus. «Tühja istumine» mulle ei meeldi. Tunnen end saatejuhi ametis julgelt, naudin, et saan olla ise juht - tean alati, mida külaliselt küsin ja kuhu ma selle jutu tüürin. 22 aastat olla raadios tööl - tean, et see tundub kõrvaltvaadates päris ulme, kuid mulle endale see periood väga pikk ei tundugi. Ma ei ole tegelikult istunud siin kõik need aastad vaid hommikust õhtuni. On olnud perioode, kus olen tööl olnud vaid kahel päeval nädalas. Ka praegugi teen raadiotööd vaid neljal õhtul nädalas. Aastates on see tööstaaž pikk, kuid reaalseid töötunde ei tulegi nii palju,» tunnistas Väikene.

Väikene on raadiotöö kõrvalt aastaid ka pillimehe ametit pidanud. Ta rääkis, millist muusikat ta ise meeleldi esitab. «Mängin kitarri ja seetõttu meeldib mulle muusika, kus on ka kitarri sees. Eelistan kantrit ja rock'i, samuti ka jazzi'likku muusikat,» sõnas ta.

Ta tegi juttu ühest kõige erilisemast peo kogemusest, kus tal on õnnestunud külalistele pilli mängida. «See pidu toimus Võrtsjärvel, ühe saare peal. Minu tingimus oli see, et ma esinen ära ja mind tuuakse kaldale tagasi. Mulle tuldi mandrile vastu kiirpaadiga ja laine oli päris korralik. Müra oli nii suur, et oli tunne, nagu sõidaks mööda suuri kive! Tegin oma esinemise ära ja kuuvalgel tõi see paat mind mandrile jälle tagasi. See vaade öisele Võrtsjärvele ja kuuvalgus on mul siiamaani meeles,» kirjeldas mees.