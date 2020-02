Metsa jalutama? Siin mõned soovitused, enne kui lähed!

Metsateadlane Ivar Sibul kinnitas, et see on igati kiiduväärt mõte, kui tuleb tunne, et tahad metsa kõndima minna. «Mis oleks veel parem, kui üks mõnus jalutuskäik metsas! Olgu sees siis hommikul, lõunapaiku või ka õhtul,» rääkis Sibul.

Mees andis nõu, mida silmas pidada, enne kui metsa seiklema lähed. «Mõnel inimesel on metsa ees väike kartus, eriti nendel, kes pole tükk aega metsas käinud. Mida rohkem sa metsast tead, seda julgemana sa end seal tunned. Sa võiksid endale meelde tuletada, millest mets üldse koosneb. Seal on puude rinne, põõsaste rinne, alustaimestik ning erinevad loomad. Neid rühmi võiksid vaikselt tundma õppida. Kõige parem on seda teha teadlikult ja alustada näiteks koos sellise inimesega, kes tunneb hästi kõiki liike ning oskab nendele ka tähelepanu juhtida. Järgmine samm oleks uurida metsas olevaid vastastikuseid suhteid ehk kuidas erinevad liigid üksteisega seotud on. Näiteks, millisel puul tahab üks või teine loom elada ja miks ta seda teeb. See on väga huvitav, eriti kui jälgida, kuidas see kõik ajas ja ruumis muutub,» sõnas teadlane.

«Lisaks tasub uurida ka näiteks seda, mida metsas olles saad suhu pista ja mida kohe kindlasti ei tohiks üles korjata. Räägime siis marjadest ja seentest eelkõige. Sageli arvatakse, et kui mõnel puul või põõsal on punased viljad, siis see on alati mürgine. See ei pruugi üldse nii olla, kuid see võib olla, seetõttu on siin jällegi õpetust vaja,» rääkis Sibul.

Metsateadlane soovitas, mida teha siis, kui sul ei ole metsa juurde kaasa võtta inimest, kes sealset olustikku hästi tunneb. «On ka väga palju erinevaid raamatuid. Üks väga hea raamat, mida julgen ka soovitada, on Hendrik Relve «Puude juurde». Seal on väga lihtsalt ja selgelt ära räägitud kõikidest meie metsade puudest. Lisaks on seal põnevaid legende ja muistendeid, mis on metsaga seotud. See võiks olla sissejuhatav raamat kõikidele metsahuvilistele,» lisas Ivar Sibul.