Ariadne laulust «Queen of My Own»: olen selle loo sisse valanud palju emotsioone

Ariadne tunnistas raadiole Elmar, et uue singli «Queen Of My Own» esitamine suurel Eesti Muusikaauhindade laval oli tema jaoks täiesti uus kogemus. «Sain seda lugu esimest korda esitada ja lisaks õnnestus esimest korda ka Eesti Muusikaauhindade laval olla, see on mul lapsest saati üks suur unistus olnud,» lisas laulja.

«Uus singel «Queen Of My Own» on minu jaoks väga inspireeriv ja tuge tekitav. See sai kirjutatud maikuus Soomes, vahetult enne seda, kui mu elukaaslane läks kolmeks nädalaks ära. See oli kõige pikem aeg, mil teineteisest eraldi oleme olnud. Teeme tavaliselt ju muidu kõike koos, oleme super tiim! Sain siis kõik need emotsioonid seal stuudios laulu sisse valatud ja just nii see lugu valmiski,» avaldas laulja.