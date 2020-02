Delta keskus: koht, mis ühendab erinevad teadusdistsipliinid ning probleemiomanikud

Paar päeva tagasi avati Tartus Delta keskus, mis on ettevõtlust ja innovatsiooni edendav keskus. Värske keskuse turundusjuht Ott Pärna tõdes, et Tartu ülikooli kõige uuemas rajatises on koos mitu erinevat teadussuunda. «Siin on arvutiteaduste instituut, mis moodustab ligikaudu pool kogu hoone kompleksist. Lisaks on siin majandusteaduskond, matemaatika statistika instituut ning ülikooli ettevõtlus-ja innovatsioonikeskus. Meil ka eraldi ettevõtlusmaja, kus on ettevõtete innovatsiooni ja arenduse loometoa üksused. See on koht, mis põimib kokku erinevad teadusdistsipliinid ning probleemiomanikud, kes lahendusi vajavad. Mitmetahulisus on selle maja unikaalsus. See ei ole mitte ainult Eesti ja Tartu mõistes, vaid hõlmab kogu põhjamaade piirkonda,» sõnas keskuse turundusjuht Ott Pärna.

«See on põnev maja nii oma olemuse kui ka sündmuste poolest. Delta on terve kogukond, püüame olla avatud maja. Esimesel korrusel on kohvik, mis on avatud ka väljastpoolt maja tulevatele külalistele. Teeme siin majas avalikke loenguid, kuhu kutsume kõnelema väga lahedaid inimesi. Samuti toetame klubilist tegevust. Tutvuge meie lehega, kus leiate infot meie koosluse kohta. See on arhitektuurselt väga põnev maja, kuid kindlasti ka sotsiaalses mõttes,» lisas turundusjuht.

Pärna lisas, et majas hakkab töötama kolm tuhat inimest. «Tudengid tulevad sisse 10. veebruaril, elu hakkab alles siis käima. Keskkond kui selline on tänaseks valmis. Siin on endalgi avastamist veel tükk aega,» tõdes ta.