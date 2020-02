Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld ühisest tuurist: talve lõppu on parem üle elada, kui pill käes

Kalle Sepp ning Mikk Tammepõld rääkisid raadio Elmar hommikuprogrammis, et lähevad ühisele kontserttuurile, mis kannab pealkirja «Risti-rästi». Muusikud annavad üksteist kontserti Eestimaa erinevates paikades, sealhulgas näiteks Avinurme kultuurikeskuses, Are huvikeskuses ning Tapa kultuurikojas.

«Neid laule on nii palju, mida tahaks laulda! Nii tore oli kontserttuuri kava kokku panna. Repertuaaris olevad lood on meie jaoks parajad pähklid, kuid loodan, et seda ägedam see programm saab olema,» tunnistas Kalle Sepp.

Sepp lisas, et esinemiste juurde valitud laulude taga on spetsiaalne tähenduslik lugu rääkida. «Jutustame, kus kohast need lood pärit on ja kuidas need meieni jõudsid. Kuid seda võib öelda, et laulu kuulete kindlasti rohkem, kui jutu vestmist,» lubas muusik.

Esimene kontsert toimub juba 6. veebruaril Tohisoo mõisas. «Oleme teadlikult vältinud suuremaid kohti. Katsume hoopis võimalikult suurt pinda katta, nii on enda jaoks ka rohkem avastamist. Suurematesse kohtadesse satume nagunii väga tihti, tore on käia hoopis sellistes paikades, kus pole teinekord ise varem käinudki. Tahame näha, millised inimesed seal elavad,» lisas Tammepõld.

Sepp lisas, et kuigi ta on Mikk Tammepõlluga ka varem ühiseid muusikalisi projekte vedanud, tõotab ka eesolev ettevõtmine palju huvitavat tuua. «Ma loodan, et suudan Mikku üllatada oma kitarri mänguga, harjutan selle nimel palju. Mikk laulab ning mängib pilli lausa suurepäraselt, ma pean tal ju kuidagi järel püsima,» muigas Sepp.

Mehed lisasid, et nende kontsertprogrammi «Ritsi-rästi» kestvus on ligikaudu poolteist tundi ning mõnes paigas lisandub esinemise juurde ka vaheaja periood, et publik saaks soovikorral puhvetis käia.

Tuuri kuupäevad ja esinemispaigad:

6.02 - Tohisoo mõis

9.02 - Avinurme Kultuurikeskus

10.02 - Illuka mõis

12.02 - Navi Seltsimaja

13.02 - Põlva Gümnaasium

16.02 - Viimsi Rannarahva Muuseum

17.02 - Rae Kultuurikeskus

19.02 - Räpina Kultuurikeskus

20.02 - Otepää Kultuurimaja

24.02 - Are Huvikeskus (tasuta kontsert)

27.02 - Tapa Kultuurikoda

Pileteid saab osta SIIT.