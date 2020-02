Miks ei tohiks liha ja kartulit koos süüa?

Naine andis kartuli söömise juures veel ühe kasuliku nõuande. «See on üsna imeline nipp. Kardetakse, et kartul teeb paksuks. Minu soovitus on see, et kui te keedate kartuli ära, laske sel maha jahtuda ja siis soojendage uuesti üles. Nii muutub kartulitärklis hoopis kiudaineks ja see käitub nagu teised köögiviljad,» rääkis Jaanika Tapver.