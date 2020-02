Eesti Laulu poolfinalist Renate: mu lapsed eelistavad kuulata eestikeelset muusikat

Eesti Laulu poolfinalist Renate Saluste on kahe pisikese lapse ema, kel jätkub piisavalt aega ka muusikaga tegelemiseks. «Eriti nüüd, mil Eesti Laulu trall on täies hoos, näen, et lastega koosolemine võtab mõnusalt kiiret hoogu maha. Eks selle hooga peab oskama kohaneda, kuid vahepeal on tarvis asju rahulikumalt võtta,» rääkis ta.

«Küsin oma laste käest tihti nõu, kui teen stuudios uusi lugusid. Nad ise eelistavad eestikeelset muusikat, mis on pigem lõbusa alatooniga. Vanemale lapsele meeldib ka folk,» tunnistas muusik.

Saluste rääkis oma võistlusloo sünnist. «See laul sai valmis juba varem. Alles hiljem mulle tundus, et see võiks sobida Eesti Laulule esitamiseks. See on eestikeelne lugu ja ma hetkel tunnen, et tahan just emakeelseid lugusid esitada. Muidugi see ei välista, et ma tulevikus inglisekeelset materjali laulma ei hakka,» lisas laulja.

Laulja lisas, et on Eesti Laulu võistlusele pürginud kuuel korral, see on esimene kord, mil tal õnnestus poolfinaali saada. «Olen iga kord lootnud, et mind välja valitakse. Kuid sel korral olin ikka väga üllatunud, sest nägin, kui palju häid artiste poolfinaali jõudsid. Olin väga rõõmus, kui ka minu nimi välja hõigati,» sõnas ta.

Muusik tunnistas, et on Eurovisiooni jälginud juba lapsest saati. «Meil on kodus alles videokassetid, mis salvestatud aastast 1999. Mul olid igal aastal küll oma lemmikud laulud, kuid kõige ägedam osa oli alati see, kuidas punkte jagati. Tohutult põnev oli jälgida, kuidas skoorid suurenesid ja näha, kes siis lõpuks võidab! Olen olnud alati suur Eurovisiooni ja samuti ka Eesti Laulu fänn. Minu läbi aegade kõige lemmikum Eesti eurolaul on «Goodbye To Yesterday». Mäletan nii hästi, kui seda laulu esimest korda kuulsin, ütlesin kohe, et see laul võidab,» mainis Saluste.