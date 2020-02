Egert Milder inspireerib kitarrihuvilisi muusikat tegema: sinust saab hea kitarrist, kui sa seda ise väga tahad!

«Loodan, et need akordid inspireerivad sind muusikat looma ja kitarri mängima. Kitarr on üks kõige ägedamatest pillidest,» rääkis Egert Milder.

Muusik näitas akorde ning andis nõu, kuidas tema kirjutatud lugu «Live+Love+Grow» veelgi põnevamalt kitarril saata. «Õpetan teile muuhulgas ühe akordi, mille avastasin alles siis, kui olin juba seitse aastat kitarri mänginud, minu meelest on see üks fantastilisemaid akorde! Soovitan sul selle ära õppida,» lisas ta.

Milder julgustas lugu selgeks õppima ja ühtlasi ootab põnevusega fännide videoid, kus näha loo mängimist. «Õpi lugu selgeks ja kui sul on mingisuguseid küsimusi, siis kindlasti kirjuta mulle Facebookis või Instagramis. Eriti äge oleks näha, kuidas seda lugu mängid. Kui oled selle ära õppinud, saada mulle video, ma oleks super tänulik selle eest. Edu kitarritöös ja õppimises! Sinust saab hea kitarrist, kui sa seda ise väga tahad,» lisas ta.

Videos õpetatud laulu sõnad on allolevad:

Still feel myself

Still fall in love

With so many things

And so much more but

Far too many days

I had to cope alone

Many bridges I had to cross

Always on my own

Always on my own

How I live, love and grow

Nobody can tell me

The beauty of life, love and the world

No one can show me

How I live, love and grow

Nobody can tell but me

No one but me

It's my destiny

To be alone now

I live what I love

There's so much to give back

Far too many friends

Turned out to be fake snakes

I have no fear my friend

Farewell, I'll do this on my own

How I live, love and grow

Nobody can tell me

The beauty of life, love and the world

No one can show me

How I live, love and grow

Nobody can tell but me