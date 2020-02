Indrek Sarrap: kunagi ei tea, millal sünnivad su elu kõige tähtsamad otsused

Indrek Sarrap muigas intervjuu asukoha teemadel, et saunalavalt pole ta varem intervjuud küll andnud, kuid akustika tundus talle sellegipoolest küllaltki hea. «No õnneks ei pea siin hetkel 80-kraadise temperatuuri juures rääkima. Kuid saun kui selline on mulle alati meeltmööda! Ka oma uue kodu juures oli meile oluline, et saun oleks majas olemas. Üleüldse, saun annab ju inimesele energiat ja seetõttu tuleb saunas käia,» rääkis Sarrap.

Muusik ja pereisa rääkis, mis on tema jaoks parimad pingete maandajad. «See kõlab võibolla klišeena, kuid alati aitab vana hea tegevus - sõpradega kinos käimine. Väga hea on naisega restoranis käia ning koos lastega aega veeta. Kõik need väikesed ja igapäevased asjad aitavad pingeid maha võtta. Kuid minu elus nii palju pingeid nüüd ka pole, et neid jubedalt maandama peaks, elu on ju ilus,» lisas ta.

Sarrap tõdes, et tema elu on ilus tänu suurepärasele kaaslasele Birgitile. «Mul on väga tore, andekas ja särav kaaslane. Meil täitub juba viies pulma-aastapäev, koos oleme olnud kaheksa aastat. Birgit on äärmiselt tore ja armas inimene. Tutvusime aastal 2011, kui korraldasime jõulutuuri ning Birgit oli seal üks esinejatest. Eks ma olin juba varem näinud teda Superstaari saatest, juba siis veendusin, et ta on väga andekas ja kena noor lauljanna. No aga mida sa sealt saatest ikka muud teada saad? Kuidagi see saatus viis meid kokku mõned aastad hiljem, ühiste koostööprojektide raames. Ürituste korraldamise juures tuli ette hetki, mil sõitsime pärast esinemist teisest Eestimaa otsast kahekesi tagasi Tallinnasse. Niimoodi see suhe hakkas vaikselt minema ja susisema,» avaldas Sarrap.

Sarrap tunnistas, et kontsertide korraldamise ja esinemiste kõrvalt tegeleb ta muusika loomisega. «Tahan laulude kirjutamisega isegi rohkem tegeleda, kuid kuidagi on elu läinud nii, et see ürituste asjaajamine on alati minu peale jäänud ning ma ei saa kuidagi sellest rattast enam välja. Kogu aeg tuleb aina rohkem projekte peale. Meil on pisikene muusikaagentuur, kuhu kuulub erinevaid lauljaid ning bände, toimetan selle tegevusega juba ligi kümmekond aastat,» avaldas ta.

Mees rääkis, kuidas ta muusika tööstuseni üldse jõudis. «Käisin muusikakeskkoolis, kus algselt õppisin üldse viiulit. Kaheksandas klassis soovitati mul kontrabassi peale üle minna. Muusika on alati minu sees olnud, sest mu vanemad on mõlemad muusikud. Ema on klaveriõpetaja ja isa on kontrabassi mängija. Popmuusika on alati asjaga kaasas käinud. Mihkel Mattisen on mu koolivend ja esinesime tihti koos koolipidudel. Sealt saigi alguse nii-öelda muusikaäri,» lisas ta.