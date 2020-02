Johanna Randmanni muusikavideotest valmib lühifilm

Muusik Johanna Randmann rääkis hommikuprogrammis oma uuest loost, mis kannab pealkirja «Tuul».

«See lugu on juba teine singel eelmisel aastal ilmunud albumi pealt «Mina». Kõik laulud moodustavad plaadi peal kokku ühise terviku ja igale laulule tuleb ka oma video. Sellest kõigest valmib kokku lühifilm. Nüüd ongi väljas siis ka teine video ehk järg minu eelmisele singlile,» avaldas Randmann.

Muusik selgitas, miks on eelmisel aastal ilmunud albumi pealkirjaks valitud «Mina». «See on esimene plaat päris minult endalt. Inimesed, kelle jaoks ma veel nii tuntud pole, võiksid selle kogumiku alusel saada aimu, kes ma üldse selline olen ja mis on minu jaoks oluline. See on nagu isiklik tutvustus,» lisas lauljanna.

«Leian, et minu lood on seotud teemadega, millega kõik saavad haakuda. Minu hinnangul ongi kõige parem laulda asjadest, millega kuulajad oskavad samastuda. Esimese singli pealkirjaks oli «Kodu», tunnen, et just sealt algab kogu elu. Seal on inimesed, kes kõige lähedasemad, nendega kasvan koos ja nad teavad minust kõige rohkem. Minu muusika on inspireeritud nendest inimestest, kes minu elust läbi käivad,» rääkis Randmann.

Muusik tunnistas, et talle meeldib väga ka üksi olla. «Minu mõte lendab kõige paremini üksi olles. Nendel hetkedel läheb käima loomeprotsess ja tekivad laulud,» avaldas ta.