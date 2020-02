Andres Mustonen omanimelisest festivalist: see on inimestele, kellel on hing ja süda

Rahvusvaheline muusikasündmus MustonenFest 2020 on muusikutest sõprusringkonna toel toimunud juba üle kolme aastakümne. Tänavust festivali saab nautida veel kolmel päeval. Täna, 6. veebruaril, antakse kontsert Estonia kontserdisaalis, kus esinevad Novosibirski kammerorkester, Katariina Maria Kits viiulil, Marcel Johannes Kits tšellol ja Sten Heinoja Heinoja klaveril, dirigeerib A. Mustonen. Homme 7. veebruaril mängitakse inglise ja itaalia muusikat Kadrioru lossis, kava pealkirjaks on «Gambakonsort väikerinG» ning see koondab saatuse- ja mõttekaaslasi, keda seob kirg gambade ja nendele loodud repertuaari vastu. Festivali viimasel päeval, 8. veebruaril toimub kontsert Tallinna Filharmoonia Mustpeade Majas, kus lavale astub Ludovice Ensemble Portugalist.

Festivali kunstiline juht Andres Mustonen rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kellele antud festivali programm suunatud on. «Siin on vastus väga lihtne, see muusika on suunatud inimestele, kellel on hing ja süda. Mina ei tegele muusikaga, mis on suunatud ühele või teisele grupile. Jah, loomulikult, mõned arvavad, et on olemas meeleolumuusika, popmuusika ja nii edasi. Kuid see festival on tõesti suunatud kõikide jaoks, alates väga väikestest kuni eakateni välja,» rääkis ta.

«Programmis on palju vaimset ja vaimulikku muusikat, kuid siin on ka maailmamuusikat ning jazz'i. See on minu muusikaline maailm, mis on väga suur ja lai, seda nii geograafiliselt kui ka stiili mõttes. See on muusikaliselt demokraatlik festival,» lisas Mustonen.

Festival toimub sel aastal juba 31. korda. Mustonen rääkis, kuidas tal on õnnestunud seda üritust nii kaua vedada. «Seda festivali on tehtud hingega. Ma ei ole seda teinud sellepärast, et teha tööd. Iga päev on mulle uus ja olen seda teinud päevast päeva värske hinge ja südamega. Teine asi on muidugi see, et seda festivali seob juba üle kolmekümne aasta väga suur sõprusringkond, kuhu kuuluvad muusikud, heliloojad, ansamblid ja orkestrid. Seda kõike muidugi väga rahvusvaheliselt. Hoiame seda sõprust kõvasti ja toidame järjest edasi,» sõnas festivali juht.