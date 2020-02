Joosep Matjus filmitöö ilust ja kinomaagiast, Fred Jüssi dokfilmi näitel

Joosep Matjus rääkis hommikuprogrammis, et nad on koos režissöör Jaan Tootseniga publiku ees välja öelnud, et kui kellelgi tekib filmi vaatamise ajal uni, võib rahulikult magama jääda. «Kui vaatajal tuleb lõõgastav olek peale, on see meile tõeliselt suur kompliment - see näitab, et film töötab hästi,» muigas Matjus.

Film «Olemise ilu» on ligikaudu tunni aja pikkune. Operaator tõi välja, kui palju materjali oli eelnevalt kokku varutud. «Tunnise täpsusega ma ei oska materjali hulka välja tuua, kuid filmi ajal musta materjali väga palju üle ei jäänudki. See on omakorda märk sellest, et tegijatel oli selge visioon, mida vaja saavutada. Meil olid raamid üsna paigas ja teadsime, mida tegime,» sõnas operaator.

«Hea ütlus on, et aeg on raha. See on tõeliselt aeganõudev žanr. Võrreldes tavalise persoonilooga võtab loodusfilm vähemalt kümme korda rohkem aega. Filmi tegemisel pidi palju ringi liikuma, samas istusime ka tunde kohapeal. See on kombinatsioon kahest vastandlikust käitumisest. Ilma hea õnneta ei saa muidugi mitte midagi erilist teha,» lisas operaator.

Matjus tõi välja, milliste kaadrite üle ta ise kõige uhkem on. «Paljud vaatajad on öelnud, et neile on meeldinud lume langemise kaadrid, mis on välja toodud filmi lõpus. Pean ütlema, et olen nende üle ka ise uhke. Eriti suur üllatus oli see, et nad töötavad hästi filmi kujundina. Filmi kontekstis said nad täiesti uue tähenduse. Just nii sünnib kinomaagia,» sõnas ta.