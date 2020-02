Elmari lastesaate erikülaliseks oli ajakirja «Täheke» peatoimetaja

Peatoimetaja tõi välja, mis võiks olla «Tähekese» nii pika eluea saladus. «Usun, et neid saladusi võib olla päris mitu. Kõigepealt kindlasti see, et kuigi toimetajad on alati olnud suured inimesed, on nad hinges lapsemeelsed ning oma ala tõelised asjatundjad. Kunstnikud on olnud Eesti parimad, võtame näiteks Edgar Valter, Vive Tolli, Asta-Juliette Vender, Ene Pikk ja nii edasi. Kirjanike hulgas on olnud parimaid kohalikke lastekirjanikke, kes tutvustasid oma teoste esimesi osasid just selles ajakirjas. «Tähekesest» on alguse saanud «Sipsik», «Naksitrallid» ja «Kunksmoor» või «Londiste»,» rääkis ta.