Elmari muusikauudised

Raadio Elmar Muusikauudistele andis intervjuu Lauri Hermann ansamblist Sunlight. Tegu on bändiga, kuhu kuuluvad vaid hoolitsetud välimusega musikaalsed meesterahvad. Lisaks Laurile tegutsevad bändis solist Kristo Poka, klahvpillimängijast bändi pesamuna Kristjan Reinvee, kitarrist Kalmer Neidla ja trummar Sven Schmeiman. Meloodilist skandinaavia stiilis tantsumuusikat viljelev Sunlight on tihe külaline ka pulmapidudel, kus eeskätt vallaliste neidude hordid lava ees oma koha leiavad. Bändimehed on ka tublid sulesepad, sest uue laulu «Tuhanded teed» sõnad sai kirjutatud üheskoos. Bänd utsitab kuulajaid uskuma oma unistustesse ja leidma oma õige tee. Aktiivne suhtlus fännide ning koostööpartneritega toimub nii Facebook'is kui ka Instagramis Ansambel Sunlight nimelisel lehel.

«Meil on tegelikult kaks kassetitäit materjali 1995. ja 1996. aastast, mille salvestasime Priidu magamistoas Saksa päritolu duubelmakiga, uus singel on esimene kord, kui oleme päris stuudios midagi koos lindistanud,» selgitas Vaiko Eplik ja kinnitas, et hea tunne on pärast kõiki neid aastaid lõpuks koos bändi teha. «Ainult sul» pärineb Toivo Kurmeti sulest, kuulsaks laulis selle 1960. aastate lõpus Jaak Joala Kurmeti ansambliga Virmalised. «Esitame märtsis toimuvail kontsertidel lisaks oma lauludele ka lemmikpalu Eesti levimuusika kullafondist, kuhu kuulub kahtlemata ka Kurmet,» sõnas Eplik. Joygunsi kontsertuuri raames jõuavad Eplik ja Võigemast märtsis Pärnusse, Viljandisse, Tallinna, Tartusse ja kodulinna Raplasse.

Kontserdi Vaba Rahva laul kontserdi kavas on palju laule Jaak Joala ja Georg Otsa repertuaarist.Joala sünnist möödub tänavu 70 ja Otsa sünnist 100 aastat.Kontserdil astuvad üles Märt Avandi, Nele-Liis Vaiksoo, Simo Breede, Rasmus Kull jt. Traditsiooniliselt juhatab koore Lauri Breede, lauljaid saadab Urmas Lattikase bänd ja pidu juhib taas Veikko Täär. «Lisaks ikka ka isamaalised laulud ja muidu ilusad laulud meie omas eesti keeles,» ütles korraldaja Ülo Kannisto. «Peopaigavalikul määrab otsustamist ka see, kas koorid on neis paigus enne laulnud. Haapsalus näiteks on vähe lauldud, kuna seal puudub laululava, aga kooridele koht väga meeldib. Traditsiooniks on saanud, et ehitame selleks puhuks jälle ajutise lava, kuhu kõik ära mahuvad. Pealegi on linnuses tehtud väga palju renoveerimistöid, nii et täielikult põnev vaatamisväärsus pealekauba,» sõnas Kannisto. Vaba Rahva Laul toimub Haapsalus 20. augustil.