Mariliis Jõgeva usub, et tugevad eestikeelsed lood töötavad Eurovisioonil hästi

Eesti Laulu poolfinalist Mariliis Jõgeva rääkis võistlusloo «Unistustes» ettevalmistuste kohta raadio Elmar hommikuprogrammis. «Oleme teinud kõik, mis oleme suutnud. Arvan, et oleme valmis. Teeme veel nii heli- kui ka lavaproove, kuid kava ja lavastus on paigas ning riided ja taustalauljad olemas. Nüüd tuleb ainult harjutada ja teha seda kõike veelgi kindlamaks,» sõnas laulja raadio Elmar hommikuprogrammis.

Laulja lisas, et talle pole sugugi igav see, et nii pika perioodi jooksul peab panustama vaid ühte võistluslaulu. «Mulle meeldib, et ühte loosse saab panna nii palju ja teha kõik selleks, et etteaste visuaalne pool näeks hea välja. See nõuab kõik ohtralt aega ja tegutsemist,» rääkis Jõgeva.

Poolfinalist avaldas võistlusloo lavalise esituse kohta ka pinnapealse vihje. «Lugu räägib unistusest ja just seda teemat ma üritangi laval edasi anda,» lisas artist.

«Tahaksin väga finaali jõuda ning muidugi olen unistanud ka suurest Eurovisiooni lavast. Arvan, et kõik kakskümmend neli poolfinalist peavad olema suureks Eurovisiooni lavaks valmis. Olen ise suurtel lavadel päris palju laulnud ja see esinemise tunne on fantastiline. Sind kuulav ja vaatav rahvamass annab tohutu emotsiooni! See ongi põhjus, miks inimestel meeldib suurtel lavadel esineda,» sõnas Jõgeva.

Laulja rääkis selle aasta suurimatest konkurentidest. «Esinen teises poolfinaalis ja seal on palju tugevaid artiste, näiteks nagu Uku Suviste ja Jaagup Tuisk. Mul on raske võtta selle aasta konkurssi kui võistlust, sest osalemas on palju sõpru. See kõik on äge kogemus meile kõigile ja tore on olla kolm kuud järjest oma sõprade seltsis,» lisas ta.