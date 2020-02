Suusataja Jaak Mae rajust muusikast: see aitab mõtted eemale viia

Murdmaasuusataja Jaak Mae rääkis raadiole Elmar, et käesoleval talvel on ta sõitnud suuskadel paarsada kilomeetrit. «Olen sõitnud Otepääl nii lastega, kui ka enda jaoks. Viimased kaks nädalat pole aga suuski enam alla saanud. Novembri lõpp ja detsember olid lumeolude mõttes rahuldavad, saime toota piisavalt kunstlund ning inimesed said talverõõme nautida. Kuid jaanuari kohta võiks öelda, et lumeolud olid alla igasugust arvestust,» sõnas Mae.

Mae on Otepääl elanud juba alates kaheksakümnendate lõpust. «Mind hoiavad Otepääl sport, suusatamine ja amet. Sel hetkel, kui tegin valiku tippspordi ja suusatamise kasuks, siis sain aru, et Eesti mõistes on kõige paremad olud just Otepääl. Alguses Otepääl elades olin päris palju laagrites, kuid 1998. aastal sai hakatud juba oma kodu rajama. Perele meeldib ka siin, kõik, mis vajalik, on käe ja jala juures. Kultuuri mõttes ei ole ka Tartu kaugel. Sõbrad Tallinnas sõidavad teinekord kauem teatrisse, kui mina Otepäält Tartusse,» tunnistas mees.

«Minu vaba aeg on suuresti täna spordiga seotud, lisaks ka tegemised pere ja lastega. Mulle meeldib looduses liikuda, mõned korrad aastas jõuan ka metsa jahile. Muusikat kuulasin rohkem siis, kui tippsporti tegin. Raadiost kuulan täna peamiselt jutusaateid ning uudiseid, sinna vahele ka muusikat, autos on mõned head plaadid ka ikka olemas. Kodus on kolm last, mistõttu poppi ja noortepärast muusikat kuulen päris tihti,» lisas Mae.

Mees tõi välja eestikeelsest muusikast oma kolm lemmiklugu ja lisas, et muusika kuulamine on pigem meeleolu küsimus. «Hoogne muusika aitab, siis ei pea mitte millegi peale mõtlema ja saad lihtsalt nautida muusikat. Kui tippspordiga tegelesin, siis enne võistlusi sai raju plaat peale pandud. See aitas mõtted võistlusest eemale. Kui on pikk ooteaeg, siis on oluline, et läbi ei põleks,» märkis endine tippsuusataja. Mehe lemmiklugude valik on SIIN: