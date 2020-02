Ansambel Kruuv esitab Eesti Laulul linnapoiste folki

Ansambli Kruuv solist ja esindaja Allan Kasuk tõdes raadio Elmar hommikuprogrammis, et bänd soovib Eesti Laulu poolfinaalide võistlustulest finaalini jõuda. «Oleme Eestil Laulul ju ka varem käinud, kuid toona me finaali ei jõudnud, nüüd tahaks latti tõsta,» tunnistas mees.

«Oleme linnapoisid ja meile meeldib öelda, et teeme linnapoiste folki. Võistlusloo pealkirjaks on «Leelo» ja leelotamine tähendab rahvalaulu laulmist. Muusikavideosse kaasasime enda lapsed ning bassimängija vanaisa, näitamaks, et rahvalaul kandub edasi põlvest põlve,» lisas Kasuk.