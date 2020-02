Jaanus Saks avaldas sooloalbumi, peagi on tulekul veel üks helikandja

«Olen juba kümme aastat üritanud oma sooloalbumit välja anda, nüüd lõpuks tegingi selle ära. Plaadi peal olevad lood on tehtud erinevatel aastatel. Aastal 2010 on tehtud kõige esimene lugu, seevastu viimane lugu on valminud tänavu. Kuna muusika on loodud kümne aasta jooksul, siis sellest tulenevalt on albumi nimi «Dekaad»,» avaldas Jaanus Saks, artistinimega Wild Disease.

Saks lisas, et albumi peal on lugusid, mis juba varem ilmavalgust näinud. «Varem avaldatud laule on neli või viis. Plaadi peal on üldse kokku 21 track'i. Lood on olemuselt üsna erinevad, sest need on loodud erinevatel aastatel. Usun, et seda kõike on äge kuulata, sinna on sisse kirjutatud nii palju erinevaid tundeid. Taustamuusikat on teinud mitmed inimesed, seetõttu on lugude käekiri erilaadi. Stiili mõttes kaldub muusika räpi poole,» rääkis ta.

«Täna ilmub albumi avasingel «Kus algas me tee» koos videoga. Lugu on valmis saanud aastal 2014 ja seda on kuulnud vaid minu kõige lähedasemad sõbrad. Sisu mõttes on see küllaltki isiklik ning sõnum on sügava tähendusega. Loo avaldamine on mulle endale lahe sünnipäevakingitus, kuid see on pühendusega fännidele, kes on oodanud mu albumit päris kaua,» rääkis Saks.

Muusik lisas, et plaanib peagi välja anda rock-pop stiilis albumi. «Kõik lood on juba salvestatud ning materjal ootab hetkel kokkupanemist. Teen selle kindlasti ära, sest asjaga on juba alustatud. Lisaks kõigele on see muusika väga fun. Loodan, et antud projekti on võimalik kuulata juba sel aasta,» sõnas ta.

Saks lisas, et teeb endiselt muusikat nii Johanna Randmanni kui ka Põhja-Tallinna seltskonnas. «Mu elus on praegu hetk, mil teen tõeliselt palju muusikat. Vahepeal oli ainult Põhja-Tallinna bändi tegemised, ilmselt oli see üks põhjus, miks mu enda sooloplaat nii pikalt venis. Nüüd on veidi rahulikumad ajad ja saan omi asju teha. Mu sõbrad sundisid mind oma materjali avaldamise juures päris kõvasti tagant,» muigas laulja.