Saate «Kodutunne» produtsent: meie missioon on enamat, kui uute valgete seinte ehitamine

Teleprodutsent Kristi Loigo alustas saate «Kodutunne» esimese hooajaga pea kümme aastat tagasi. «Aastal 2010 alustasime esimese saate ettevalmistamist ja see läks eetrisse sama aasta detsembris. Tootsime algselt hoopis ühte aiandussaadet nimega «Paradiisiaiad», tegime selle raames inimeste aedu ilusaks. Siis tuli sügis peale ja meil ei olnud enam midagi teha, nii mõtlesimegi, et läheks hoopis tubadesse üle? Juba sel hetkel saime aru, et see tähendab sotsiaalset saadet,» avaldas ta.

Loigo kirjeldas esimesi ponnistusi, mis kaasnesid uue saate valmimisega. «Julge rind on rasvane, kutsusime üles erinevaid toetajad ja sponsoreid. Üllatuslikult tuli ühe päevaga tervelt 250 pakkumist. Samal ajal hakkas ka inimeste kirju meieni jõudma. Sealt edasi on juba ajalugu. Olime kamp entusiaste, kes tahtsid midagi ära teha. Olen hiljem saate tegijatelt küsinud, et kuidas nad julgesid meiega seda projekti läbi viia, meil ei olnud algselt ju mitte midagi. Nad on öelnud mulle, et see kõik oli nii põnev neile,» sõnas Loigo.

«Minu lapsepõlve unistus on olnud teha head inimeste heaks, kes on mingil moel raskustesse sattunud. Selle saatega seoses on täitunud minu suur unistus umbes sajakordselt! Minu enda teismeiga jääb üheksakümnendate algusesse ja see oli väga raske periood. Vaesus oli suur, eriti maal. Just sel ajal mõtlesin, et hakkan kunagi aitama selliseid inimesi, nagu ma ise tol hetkel olin. Vahel on august väljasaamiseks vaja tõuget väljastpoolt, kasvõi selleks, et tavapärast elu elada,» rääkis Loigo.

«Kodutunne» on kümne aasta jooksul pakkunud abi sadadele koduomanikele. «Oleme tänaseks suutnud aidata 245 peret, kuid tean, et abivajavaid on Eestis tuhandeid. Suudame tegeleda kuni kolmekümne leibkonnaga aastas. Saate meeskond on tänaseks juba küllaltki suur, kuid sellegipoolest läheb ühe pere peale ajaliselt ligikaudu kaks kuud. Ettevalmistused toimuvad leibkonniti paralleelselt ning logistika on siin tähtis võtmesõna. Näiteks võtteplatsilt käib meil läbi kuni sada viiskümmend inimest, see annab aimdust korraldamise suuruse kohta,» tunnistas produtsent.

«Teeme seda saadet ikka laste pärast, sest nende vanemaid enam ümber ei kasvata. Eestlane on teinekord kade inimene, ka meie saate jooksul on ette tulnud olukordi, kus naaber või lähedane kirjutab, et miks me just selliseid inimesi aitame. Kuid igal ühel on õigus otsustada, keda ta tahab aidata. Usun, et oleme aastatega nii palju koolitanud end, et teadlikke valesid otsuseid ei tee. Me ei saa sinna midagi parata, kui vanemad joovad või suitsetavad - kuid kui neil üksteist last, kes tahavad normaalsemaid elutingimusi, kas sellest on siis kellelgi kahju? Seega jah, me pole mingid ümberkasvatajad, kuid saame näidata uuele põlvkonnale, et on võimalik ka teisiti elada. Vaatan lapsi, kelle perekondi oleme aidanud kümme aastat tagasi. Paljud neist on juba täisealiseks saanud ning nende seas on mitmeid väga tublisid ja võimsaid inimesi. Tean, et üks on neist näiteks geeniteadlane. Lapsed meenutavad meid ikka hea sõnaga,» kirjeldas Loigu.

Loigo hinnangul on saatel palju olulisem missioon, kui pakkuda kodudele ilusaid ja uusi valgeid seinu. «Kui inimene saab rääkida oma lugu nõnda, et keegi ei sega vahele, siis avanetakse ja tunnistatakse iseendale omi vigu. Nad näevad ennast kõrvalt ja sel on teraapiline mõju. Oleme seda palju kõrvalt näinud,» sõnas ta.

Naine tunnistas, et kõige suuremad piirid seab mõistagi toetustiimi finantsiline võimekus. «Raha on kõige suurem probleem. Tegime hiljuti heategevuskontserdi ja see ettevõtmine tõi meile natuke vahendeid sisse. Usun, et peaksime hooaja kenasti üle elama. Lisaks on meil ka toetajad, kes toovad meile vahendeid. See projekt on väga kulukas ettevõtmine,» lisas ta.

«Oleme kõik nii erinevad. Käige ringi ja naeratage, andke vähem hinnanguid nende asjade kohta, mida te tegelikult täpselt ei tea ega tunne. Meie ilm on niigi hall ja pime ning inimesed tihti mornid. Oleme siis ise natuke leebemad,» sõnas Kristi Loigo.