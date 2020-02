Elmari muusikauudised

Apollo edetabeli teiselt realt leiame telesaate Eesti otsib superstaari kuuenda hooaja võitja Jüri Pootsmanni 2015. aasta novembris ilmunud lühialbumi, millega saab kaasa ka 28-leheküljelise fänniraamatu + «Eesti Laul 2016» võiduloo «Play» singli.

Pronksmedal kuulub aastatel 2013-2018 tegutsenud duo Patune Pool lühialbumile «Kõike head».



Vesikas on valmis saanud uue loo

Uus lugu räägib aja maha võtmisest ja patareide laadimisest.

Refräänis teeb kaasa Maria Stuarti solist Liana Zeigo ning lisavokaaliga toetab Fofkin. Muusika on teinud Karmo Toome, Johannes Dahl ja Kristjan Vool. Loo miksis kokku Karmo Toome ning masterdas Allan Kasuk.



Riimimeister Lambandaz üllitas uue loo, mil nimeks «Sinu juurde»

Lambandaz on aktiivselt lugude kirjutamisega algust teinud aastast 2018 ja uue loo kohta sõna autor ise järgmist: «Looga on palju vaeva nähtud. Beat on tehtud Andersci poolt, mix-master Siim Ülavere poolt. See on selle aasta esimene ja võib-olla ka üks lahedamaid mu repertuaarist, mis seni teinud olen. Läksin oma niiöelda tavapärasest stiilist natuke väljapoole ja tegin midagi mida ei kannata ainult kodus teki all üksinda klappidega kuulata vaid ka muidu,» kommenteeris lambandaz.





Maria Stuart avaldas muusikavideo loole «Millest Laulab Lumi»

Et selline tore nähtus nagu lumi päriselt ära ei ununeks, avaldas ansambel Maria Stuart muusikavideo loole «Millest laulab lumi». Ootasid, mis nad ootasid, lund ära oodata ikkagi ei jõudnud. Erinevad portaalid lubavad siiski veebruarikuusse mõningaid lumesajuseid päevi. Loodame, et need ennustused lähevad täide. Muusikavideo idee, teostuse ja montaaži taga on Margus Kiis, operaatoriks Martiini. Sõnad on kirjutanud Liana Zeigo; muusika: Ragnar Häide, Liana Zeigo, Margus Sekk, Ralf-Erik Kollom, Hanna-Roosi Karro.

«Millest laulab lumi» on lugu Maria Stuarti sügisel ilmunud albumilt «Kollaaž».



Värske Kantri-Grunge lipulaev «TIIK» esitleb Tartus tulevase albumi esimest singlit

Uus singel kannab pealkirja «Jumalad on väsind».

Sõbrapäeval, 14. veebruaril, soendab “TIIK” Genialistide klubis Super Hot Cosmos Blues Band publikut, esitledes oma värsket singlit. See on esimene pilguheit peagi ilmuvale kauamängivale, mis ilmub sel kevadel ning sisaldab endas 13 lugu.



Nunnu & Rockstar andis välja uue loo