Revals tuli raadio Elmar toimetusse Eesti Laulu pingeid maandama

Bändi liige Danel Pandre kirjeldas meeleolusid, mis seotud peagi saabuva Eesti Laul 2020 esimese poolfinaaliga. «Tulime raadio Elmar toimetusse pingeid maandama. Siin on alati soe ja tore vastuvõtt, hea muusika ning sellepärast me siia teie juurde tulimegi,» sõnas Pandre.

Pandre kirjeldas, kui palju aega on nõudnud Eesti Lauluks ettevalmistamine. «Eks ta on mõnevõrra aega võtnud küll. Kui saime teada, et oleme pääsenud poolfinaali, siis hakkasid asjad juhtuma. Kõigepealt selgus, et on vaja kiiresti video teha ja sinna lisandusid igasugused muud protseduurilised toimingud. Mõtlemisainet ja tegevust on olnud omajagu palju,» lisas ta.