Head rahvusvahelist raadiopäeva! Meie tänast hommikuprogrammi juhtisid kolleegid Raadio 2st!

«Olen siiralt tänulik Rahvusringhäälingu inimestele, kes selle ideega minu poole pöördusid. Raadiopäeva sellisel moel tähistada oli ülimalt lahe ja usun, et põnevust oli kuhjaga ka kõikidel raadiokuulajatel. Tänane hommik oli ehe näide sellest, et raadioinimesed on ääretult avatud, sõbralikud, humoorikad ja ujuvad alati igast olukorrast välja,» kommenteeris raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik.