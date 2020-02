Inger Eesti Laulu poolfinaalist: mul on teie jaoks paar üllatust varuks!

Inger osaleb Eesti Laulu poolfinaalis looga «Only Dream». Muusik rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, mis on tänavuse võistluse juures erinev võrreldes eelmise aasta kogemusega. «Üks asi on muidugi see, et tänavu aasta saan öelda, et olen juba korra Eesti Laulul esinenud! Olen näinud, mis seal toimub ja sain üksjagu head kogemust. Tahan sel aastal veelgi paremini teha, soovin ennast ületada,» sõnas laulja.

«Sel aastal tahan mõtestada rohkem vokaali tunnetust. Mitte, et mul eelmisel aastal oleks esitus hullumeelselt halb olnud, kuid alati saab paremini. Mul on laupäevaks paar üllatust teile varuks, loodan, et kõik läheb plaanipäraselt,» lisas Inger.

Muusik rääkis ka võistluse konkurentidest ning nendega läbisaamisest. «See grupp inimesi, kes on võistluse raames kokku saanud, on lihtsalt nii ägedad! Läbisaamine on kõigiga väga hea ja hoiame üksteisele pöialt. Kuid eks ta ikka kipub nii olema, et kui hääletusvooru järgselt on nimede väljahõikamine, siis tahad kõige rohkem kuulda oma nime. Mingil hetkel tekib paratamatult võistlusmoment,» sõnas ta.

«Nii tore, et mulle on õnn teist korda naeratanud ja saan ka tänavu Eesti Laulu võistlusel osaleda. Usun, et kõikidel inimestel, kes siia konkursile kandideerivad, on unistuseks suur Eurovisiooni lava. Ka mina tahaksin kunagi seal ära käia. Paljude muusikute eesmärk on saada välismaa lavadele, Eurovisioonil osalemine on selleks väga hea võimalus,» lisas artist.