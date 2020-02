Eesti Laulu poolfinalist Viinerid: meie jaoks on kõige olulisem huumor

«Meie bändi ainuke muusik on tegelikult vaid Peter Põder. Oleme küll varem ka bändi teinud ja isegi muusikafestivali korraldanud, kuid kõige olulisem on huumori ja pulli tegemine. See, et saame oma tegemistest siin teie Elmari stuudios rääkida, on ikka päris põnev juba,» tunnistas bändi liige Hardo Hansar.