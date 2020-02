Nedsaja Küla Bändi mehed kutsusid talisporti nautima: maraton jäi küll ära, kuid Värskas saab suusatada!

Setomaalt pärit Nedsaja Küla Bänd tõi päikese raadio Elmar stuudiosse ja muuhulgas edastasid ka sõnumi, et vaatamata plusskraadidele saab Võru maakonnas suusatada. «Meil on Setomaal ilusad kevade märgid, kuid Värskas on võimalik ka veel suusatada. Tegu on männimetsa all oleva kunstlume rajaga. Seega, kes tahab sel talvel veel Eestis suusatada, siis tulge kindlasti Värska alevikku,» sõnasid bändi liikmed.

Mehed rääkisid, et andsid hiljuti publikule oma 250. kontserdi. «Oleme väga hoolikalt kõiki oma kontserte lugenud. Esimese mängu tegime oma külapäeval aastal 2013. Meie 250. kontsert toimus Tartus, Püssirohu keldris. See oli nii tähtis sündmus meie jaoks, et võtsime selle ka videopilti. Kes soovib, saab jälgida materjali meie YouTube kanalil,» lisasid muusikud.

Bändi liikmed sõnasid, et nende esinemistel tuleb publikul arvestada, et kindlasti saab palju jalga keerutada. «Tantsukingad tuleb kindlasti kaasa võtta! Meie muusika on mitmekesine ja kipub nii olema, et ilma tantsuta meie pidudel ei saa,» kirjeldasid mehed naerdes.

Muusikud rääkisid ka Eesti Laulu võistlusest ning tõdesid, et ka nemad võiks kunagi populaarsel võistlusel osaleda. «Kuna meie bändi Iisak oskab ka inglisekeeles laulda, siis see on meie trump tagataskus. Võime kasvõi kolmekeelse loo teha, kui arvestada eesti keel ja setokeel sinna juurde. Valmistume järgmiseks aastaks, näis, mis elu toob,» sõnasid nad.

Nedsaja Küla Bänd esitas Elmar LIVE stuudios oma uut lugu «Sõbraga koos». «Ei ole vaja võtta seda ühte päeva aastast, et sõbraga koos olla. Uus laul on meie kõige uuem singel, mõeldes sõpradele ja sõbrapäevale. Tegime loole ka video juurde - olime lõkke ümber ja püksid kärssasid. Videot saab vaadata meie Facebooki kanalil. Seda kärssamise osa seal pole küll näha, kuid lõkke ümber laulmist küll,» sõnas Toomas Valk.