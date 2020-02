Ole teadlik: kuidas kasutada sõnu «enamik» ja «enamus»?

Keeletoimetaja Sirje Toomla rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et sõnad enamik ja enamus on küll kõlaliselt sarnased, kuid päris ühe tähendusega nad siiski ei ole.

«Enamus tähendab arvulist ülekaalu. Näiteks kui riigikogu enamus toetab presidendi kandidaati, siis see enamus võib olla ka ainult ühe häälne,» selgitas Toomla.

«Sõna enamik tähendab aga suuremat osa. Kui Riigikogus toetab presidenti 101 liikmest 51 ja vastu on 50, siis ei saa mitte kuidagi öelda, et enamik pooldab just seda kandidaati,» täpsustas keeletoimetaja.