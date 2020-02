Metsatöll tähistab sünnipäeva ning läheb Põhja-Ameerika tuurile

Lauri Õunapuu rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis ansambli Metsatöll eesoleva hooaja tegemistest ja plaanidest. «Kevadel plaanime minna ookeani taha, Põhja-Ameerika tuurile. Oleme seal ka juba varem käinud ning esinenud. Seekord saab olema ühistuur koos kolme suure ansambliga. Lõime käpad Continental Recordsiga, kes meile selle kontserttuuri pakkumise tegi. Loodetavasti saame ka tulevikus nendega koostööd teha ja miks mitte veel mõne Eesti ansambli endaga kaasa võtta. Kui on vähegi võimalust aidata häid Eesti muusikuid, teeme seda suurima rõõmuga,» sõnas Õunapuu otse-eetris.

«Inimesed hindavad maailmas seda žanrit, mida me teeme. Publikule meeldib kombinatsioon, kus on natuke rahvalikku muusikat, oma emakeeles laulmist ning kummaliste pillide kasutust. See on neile mingil määral eksootiline. Ameeriklased on segunenud rahvamass, nad otsivad oma ja ehedat asja, mille nad ise on kunagi ära kaotanud. Neile läheb see ehtsus korda. Miks mitte neile seda siis pakkuda ja rõõmu teha,» lisas Lauri Õunapuu.

Ansambel Metsatöll liikmetel on võetud aastaks ajaks Ameerika Ühendriikidesse reisimise viisa, mida väljastatakse spetsiaalselt muusikutele ja sportlastele. «Ükskord pidin piiripunktil avama koti, kus oli kannel sees. Mul paluti viisakalt see pill «lahti võtta». Seletasin neile korduvalt, et seda ei saa kuidagi teha, sest see pill lihtsalt ei käi lahti. Seisin siis seal tükk aega õnnetult nende ees. Seejärel tollitöötaja piilus pilli sisse ning nõudis, et lülitaksin pilli «sisse», et ta saaks veenduda, kas see ikka töötab. Turvatöötaja polnud kordagi elus kannelt näinud. Püüdsin siis seletada, et see on samasugune instrument nagu harf või viiul, kuid ega ta mind eriti ei uskunud,» lisas muusik.

Metsatöll tähistab sel nädalal oma 21. sünnipäeva. «Eesolev nädalavahetus on pidusid täis! Teeme vähemalt kolm esinemist. 21. veebruaril on kontsert Mooste Folgikojas. 22. veebruari õhtul esineme Tallinnas, Uue tänava Kinomajas. Saab põnev kava olema, esitame lugusid, mida pole üldse varem mänginud! 23. veebruaril anname kontserdi spetsiaalselt lastele, ka nemad tahavad ju Metsatöllu näha, see toimub samuti Kinomajas, päeval kell 14.00. Tulge kohale, sünnipäevasid ju iga päev ei toimu,» avaldas Õunapuu.