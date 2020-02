Pärimusmuusikute kontsertsarja MADE korraldajad: soovime üllatada oma kuulajaid

MADE on Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna kontsertseeria, kus mängivad pärimus- ja rütmimuusika osakonna ansamblid.

Kristjan Luik õpib Viljandi kultuuriakadeemias rütmimuusika alal kitarri ning laulmist. Susanna Vikroria Mõtsmees on kolmandal kursusel pärimusmuusikat õppimas, mängides flööti ja torupilli.

«MADE on meie akadeemia kontsertseeria, kus esinevad rütmi- ja pärimusmuusikud. See toimub õppeaasta jooksul neljal korral. Tänavu märtsikuus leiab aset juba üheteistkümnes MADE,» rääkis Mõtsmees.

Kontsertseeria nimetusel MADE on sügavam tähendus, see kannab edasi trepiastme mõtet. Trepimade on trepikäikude vaheline platvorm. «See on meie kui muusikute jaoks esimene trepiaste esinemise kogemuse saamisel. See annab meile esimese võimaluse esineda koos,» lisas Mõtsmees.

«See on kõigile avatud ja täiesti tasuta sissepääsuga üritus. Kõik, kes soovivad, saavad tulla meid kuulama. See paneb ka endale mõnusa pinge peale - tegemist on ju ikkagi kontserdiga ja tahad anda endast nii palju kui võimalik. Meie soov on pakkuda oma töö vilju teistele inimestele kuulamiseks,» rääkis Luik.