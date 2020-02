Andre Maaker annab kodumaa sünnipäeva puhul kolm kontserti

Värske plaat on mõtteline järg viis aastat varem ilmunud sarnasest mõttest kantud plaadile «Minu laulu pidu». «Esimene plaat ilmus mul kuus aastat tagasi. Mäletan, et esitlesin toona kontserdil oma kitarrimuusikat. Olin ligikaudu kakskümmend minutit mänginud, kui väike poiss hõikas üle saali «Hakka laulma!». Midagi pole teha! See soovitus jäi mulle kuhugi sisse ja korraga mõtlesin, et tõesti, miks ma ei hakka siis laulma? Kohe ei alustanud, kuid võib öelda, et tasapisi puhkesin laulma,» tunnistas muusik.