Maanteemuuseum korraldab noortele loomekonkursi «Kuule MIND – võta klapid peast!»

Eesti Maanteemuuseum asub Põlvamaal Varbuse külas ja avati külastajatele 2005. aastal. Selle eesmärgiks on Eesti teepärandi, tee-ehituse ja liiklemise ajaloo kogumine, säilitamine, uurimine ja tutvustamine.

Muuseumi turundus- ja kommunikatsioonijuht Kanni Kallastu rääkis Elmari lastesaates liiklusteemalisest loomekonkursist «Kuule MIND – võta klapid peast!», mis on suunatud 13-19 aastastele noortele. «Pöörame rohkem tähelepanu olukorrale, mis käsitleb noorte seas üha enam levivat kommet liigelda kõrvaklapid peas ja muusika mängimas. Tihtipeale on veel mitu kapuutsi ka peas. Nii nad seal tänava peal kõnnivad, ei näe ega kuule midagi, mis ümberringi toimub! Sellised olukorrad on kaasa toonud ka liiklusõnnetusi. Selle konkursiga kutsume noori kaasa mõtlema, mida teisiti teha, et nad näeksid ja kuuleksid enda ümber toimuvat liiklust,» sõnas Kallastu.

Naine selgitas loomekonkursi tingimusi ja lisas, et parimatele pannakse välja ka auhinnad. «Me ei ütle noortele ette, mida nad täpselt tegema peaksid. Siin on osalejatel täiesti vabad käed ise midagi uut välja pakkuda. Tuleb lähtuda ideest, mis asi on see miski, mis paneb noori mõtlema selle peale, et nad ei käiks tänavatel klapid peas. See võib vabalt olla õppevideo, lühike film, väike kampaania, loovtöö või pildiseeria. Kolmele esimese kohale on rahalised auhinnad, tasub pingutada ja pea tööle panna! 12. mail toimub meil lisaks ka tänuüritus, mille korraldame kõigi kampaanias osalejate auks. Tuleb põnev päev Maanteemuuseumis ning jagamisele lähevad veel eripreemiad,» avaldas Kallastu.

«Tänapäeva noored on nutiajastu tarbijad. Me ei saa ära keelata nutiseadmete ega kõrvaklappide kasutamist. Teatud juhtudel on need ju täitsa toredad ja head seadmed. Kuid neid asju peaks kasutama mõõdukalt ja nii, et muusika kõvasti kõrva ei kisaks,» lisas Maanteemuuseumi esindaja.

Konkurss kestab kuni 13. aprillini ja kampaania kohta leiad infot Maanteemuuseumi kodulehelt.