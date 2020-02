Carmen Pritson unistab, et tema raamat «Manifesto» tõlgitakse 15 erinevasse keelde

Carmen Pritson rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis 20.02.2020 kuupäeva numbrikombinatsioonist. «Täna on eriline ja imeline päev. 20. veebruaril on minu ema sünnipäev. Lisaks on see päev eriline ilusa numbrikombinatsiooni tõttu. Öeldakse, et sinu süda ärkab, kui sa näed väga tihti number kahte. Siis antakse sulle mõista, et kuula oma südant ja ära kahtle endas - see kõik on uus jõud. Number üks on algus, number kaks on jõud,» sõnas naine.

Pritson rääkis, et on hiljaaegu välja andnud «Manifesto» inspiratsioonikaardid. «Tegin need kaardid taotlusega, et need muudaks inimese seisundit. Pakis on 44 inspireerivat kaarti. Lihtsalt ühel päeval tekkis teadmine, et ma pean seda tegema. Olen saanud ääretult palju head tagasisidet,» lisas ta.

Juttu oli ka märtsikuus toimuvast meestele suunatud seminarist, kus esinejateks on naised. «Mehed saavad seal rohkem infot, kui kümnest raamatust! Elu on näidanud, et mehed ei taha lugeda selliseid raamatuid, kus õpetatakse, kuidas õige mees olla. Seminaril kohal olles saab kogeda vahetult infot, kus laval räägivad naised. Teemaks on läbipõlemine,» sõnas Pritson.

Pritson tunnistas, et ta ise on korduvalt läbipõlemisega kokku puutunud. «Läbipõlemisel on tsüklid, mida me läbi elame. Jõudsin esimest korda sellisesse faasi teisme eas. Läbipõlemist ei saa tulla, kui ei sa ei suhtu ellu kirglikult. Läbipõlemine on see, kus sa enam ei taha pingutada. Mina olen sellistel hetkedel kukkunud viha faasi, mis omakorda hakkab jõudu andma. Selliseid olukordi on mul palju olnud, need tulevad nii kergelt, kasvõi suhetes olles,» rääkis ta.

«Alkohoolikutele ei tohiks anda nõu inimene, kes pole ise alkoholismist läbi käinud. Ka läbipõlemise teemadel peab nõuandjaks olema inimene, kes ise läbi kogenud kõiki neid tundeid ja emotsioone. Läbi nende tunnete saab ennast ravida, mõelda teistmoodi. Ka suhete osas on nõu andmine analoogne. Kui oled ikka juba kümme suhet läbi käinud, siis sa tead, millised on meeste arhetüübid - kes on poisike, sõdalane või kuningas. Selle kogemuse pealt sa oskad anda teistele nõu, et «kuule, asi on tegelikult nii või nii!». Mina arvan, et need, kes on ikka ise matsu saanud, oskavad teistele õpetada, kuidas mitte matsu saada,» tunnistas Pritson.

Naine rääkis, millest ta täna unistab. «Minu unistus on väga lihtne! Unistan, et saan 29. mail telefonikõne maailma ühelt suurimat kirjastajalt ja mulle öeldakse, et olen võitnud konkursi ning minu raamat «Manifesto» tõlgitakse 15 erinevasse keelde. Sammud olen selle jaoks teinud, sest osalen sellel võistlusel ja olen eelvoorust juba läbi läinud. See on meeletu, mis minu elus praegu toimub. See on kohutav torm,» lausus Pritson raadio Elmar hommikuprogrammis.