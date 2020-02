Teeme selgeks: kuidas kirjutada eesti keeles sõna «šokolaad»?

Kristel Ress rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis sõnast «šokolaad», õigemini selle sõna õigekirjast. «Mõnikord me näeme selle sõna alguses katusega «š-i» asemel hoopis «sh» kombinatsiooni. Kui googeldada, siis tuleb sellele «sh» versioonile kahjuks liiga palju vasteid. Lühidalt öeldes, ainuke õige variant on see, kui kasutame selle sõna ees «š» tähte ehk kirjutame välja sõna «šokolaad»,» sõnas keeletoimetaja.

Keeletoimetaja rääkis katusega tähtede taustast. «Need katusega tähed võeti eesti keeles kasutusele juba 101 aastat tagasi, täpsemalt siis aastal 1918. See oli aeg, kui Eestis otsustati üle minna ladina kirjale. Enne seda kasutati gooti tähestikku. Gooti tähestikku kasutati küll teise maailmasõjani paralleelselt, kuid järjest rohkem võeti lihtsuse huvides kasutusele ladina kirja ehk just sellist kirja nagu täna oleme harjunud. Juba 1939 kooli grammatikas on hüüumärgiga reegel: «võõrhäälikud kirjutada tähtedega f ja š ning z ja ž»,» täpsustas ta.

Ress lisas, miks on ilma katuseta tähtede kasutamine viimastel aastakümnetel hoogu kogunud. «Probleem võib olla selles, et üheksakümnendatel hakati laialdasemalt kasutama arvuteid ja esialgu need arvutid ei osanud eesti keelt ja meil ei olnud ka häid IT-spetsialiste, kes oleks kohe appi jooksnud. Ajakirjandus on hästi tugeva jõuga vahend ühiskonnas, kui eestlased hakkasid Eesti Ekspressis ja Postimehes nägema näiteks sõnas šokolaad tähti «sh», siis lugejad mõtlesid, et see on uus reegel! Keelekorraldajad ei ole seda aga kunagi soovitanud,» lisas keeletoimetaja.