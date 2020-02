Jaagup Tuisk loodab pärast kooli lõpetamist liituda Kaitseväe orkestriga

Eesti Laul 2020 finaalis üheksandana üles astuv Jaagup Tuisk on kohaga esinemisjärjekorras väga rahul: "Saan enne esimesest keskenduda". Sooritus finaalkontserdi lõpupoole annab noore laulja sõnul võimaluse end enne maandada. Suur ja raske töö on praeguseks tehtud, lavashow on paigas, seega saab 29. veebruaril keskenduda vokaalile ja lavalisele olekule.

Enda sõnul Jaagup Tuisk kihlveokontorite ennustusi ei jälgi, kuigi sõbrad ja tiimikaaslased aeg-ajalt taolisi uudiseid ka saadavad. "Kindel ei saa milleski olla, hääletustulemusi ette ei tea," sõnas laulja ja lisas, et kõige olulisem on ikkagi see, mis laval toimub.

Konkursil osalemine 12. klassi lõpetamist seni seganud ei ole. Abituriendist finalisti sõnul on võimalik koosolekuid ja proove sättida nii, et ka kooli jõuab. Lõpueksamitest on Jaagup Tuisul sooritatud juba inglise keel, tulemas on veel eesti keele, matemaatika ja ühiskonnaõpetuse eksamid.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist plaanib Jaagup Tuisk läbida ajateenistuse, lootes seda teha Kaitseväe orkestris.