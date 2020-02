Uudo Sepp ja Andrei Zevakin jätkavad koostööd ka pärast Eesti Laulu

Kuna noored muusikud on kolm kuud ninapidi koos stuudios käinud ja muusikat loonud, ilmub loodetavasti märtsi lõpus nende ühistööna singel "Sober". Väikese vihjena andsid muusikud teda, et see laul on armastuse sellisest küljest, millest pigem ei räägita, aga on ometi päevakorras.