Elmari muusikauudised

Värsket muusikat Saaremaalt

Raahel Ränk on valmis saanud uue laulu, ta ise tutvustab ennast nii: "Olen noor neiu, kes õpib ja elab Saaremaal. Muusikat ja laulmist olen õppinud Orissaare Muusikakoolis. Lisaks muusikale tegelen väga palju ka fotograafiaga. Värske laulu pealkirjaks on "Hetk", Raahel ise on ka loo muusika ja sõnade autor, esitajad on Raahel ja Martti Nõu.

Värske võrukeelne laul

Sel nädalal jõudis raadiotesse ansambli Hilised ärkajad laul „Külm astsõ tarrõ“.

Tegemist on lauluga, mis möödunud aasta novembrikuus osales Vana-Võromaal Moostes toimunud neljandal võrukeelsete laulude konkursil „Uma Laul“, kus ta ka ühe preemiatest pälvis. Laulu muusika on Kaupo Elistelt, sõnade autorid Kaupo Eliste ja Martin Mileiko.

Uus laul artistilt Berg

Laulus "Murdumatu" teevad kaasa 2 tuntud eesti räpparit Vesikas ja Kemo ning ka soome räppar Jyrise. Loo refrääni on sisse laulnud Janet Vavilov, kes lauluga „Hingelind“ ka Eesti Laulu poolfinaali jõudis. Loo „Hingelind“ autor on muide just Marek Rosenberg. Laulule „Murdumatu“ valmis ka video, nii et - otsige üles ja vaadake üle!

Luulelaulud said lühialbumiks

Reedel andis kodumaine jazzhop-bänd Pihlap.uud eestikeelse muusika sõprade rõõmuks välja oma esimese lühialbumi “Olen linn”. “Kogumiku peale jõudis küll vaid neli lugu, aga see-eest ainult parimad. Hetkel kõnetab rohkem see lühialbumi variant, täispika albumi puhul jääb ikka mõni pala vaid täitelooks ega saa väljateenitud tähelepanu,” kommenteeris bändi eestvedaja Maris Pihlap.

Albumil kõlab värskeid ridu mitmelt noorelt luuletajalt nagu Enn Ehapeeter, Susanna Mett aga kuuleb ka Maris Pihlapi enda tekste. Ansambli solist selgitas tekstide valikut nii: “Mulle väga meeldib, kuidas eesti noored elu näevad, mõtestavad ja sõnadesse panevad. Tegelikult ei pea nad ennast isegi luuletajaks pidama. Need tekstid, mis ühel või teisel viisil on meieni jõudnud, on imelised, ja tihtipeale kõnetavad ka autorist palju vanemaid lugejaid ja kuulajaid. Ja kui mõni tekst suudab juba minu elu paremaks teha, siis tahaks seda parandavat jõudu ka teistega jagada, selle jaoks me kogu seda muusika- ja kunstivärki ju teemegi.”

Värskeid lugusid esitletakse juba märtsi alguses Tudengijazzi kontsertidel Tallinnas ja Viljandis.

Uus eestikeelne laul Lätimaalt

Määdunud nädalavahetusel esitles läti laulja ja näitleja Lauris Reiniks, kes on eesti avalikkusele tuntud, kui ainus lätlane, kes laulab eesti keeles - oma uut armastuslaulu ja muusikavideot “Üle Linnutee”. See on eestikeelne versioon Laurise populaarsest läti keelsest laulust “Es tev apmulsis”. “Minu eesti kuulajad ja fännid olid seda aastaid küsinud ja lõpuks tegimegi selle ära. Ja mulle väga meeldib, kuidas see välja kukkus. ”, selgitab Lauris. Eestikeelne versioon loodi koos Imre Sooäärega.