Vehkleja Julia Beljajeva muudaks olümpiale pääsemise korda

Julia Beljajeva rääkis enda tausta avades, et tema vanaisa sündis Eesti-Vene piiril ja vanaema on pärit Leedust. Tema suhtlusringkond koosneb erinevatest inimestest - seal on nii eestlasi kui venelasi.

Spordiala professionaalina on vehklemine Julia Beljajeva jaoks loomulikult köitev, aga ta mõistab, et Eestis on laiemalt levinud võrkpall, korvpall ja kergejõustik. Samas - kui reegleid mõista, on vehklemist väga põnev jälgida.

Kahjuks ei sõltu Eesti epeenaiskonna võimalused Tokyo olümpiapilet saada hetkel ainult neist endist. "Kui Egiptus pääseb 16 parima hulka, siis tekitavad nad ilmselt probleemi paljudele Euroopa riikide võistkondadele. Kui Egiptus kaotab, siis avaneb võimalus olümpiale pääseda eestlastel ja prantslastel," selgitas sportlane.

Julia Beljajeval on kahju, et praegu toimub olümpiale kvalifitseerumine tsoonide alusel. Tema arvates oleks aus, kui võimaluse saaks 8 parimat, sest kui võrrelda Euroopa meistrivõistlusi, on seal 8-10 tugevat meeskonda, Aasias 2, USA-s vaid 1.

Sportlase ettevalmistus on väga individuaalne. Julia Beljajeva ei tee palju jõutrenni, olulised funktsionaalne üldtreening ja jooksmine vastupidavuse arndamiseks. Esivehkleja jaoks on tähts, et käsi oleks "vaba", seega käte jõutreeninguga ta ei tegele.

Kuna veheldakse relvadega, võib torge jalga olla väga valus. Võistluse ajal, kui adrenaliin üleval on, ei pruugi seda aga märgatagi. Alles hiljem võib avastada mõne sinika.