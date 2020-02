Aare Rüütel: mul on koostööleping Eesti rahvaga

Aare Rüütel on mees, kellel on õnnestunud elada tehes asju, mis on talle südamelähedased. «Hommikul ärgates on selge, et teen täna seda, mida tegema pean,» võtab ta lühidalt kokku. «Mu silmad näevad, mu kaks kätt liiguvad, järelikult ma pean midagi tegema. Oleks täiesti vastustustundetu, kui ma ei kasutaks looduse poolt antut.»

Ometi Aare Rüütel Eestis tööl ei käi. Tegevusi, mis tagavad materiaalseid vahendid, teeb ta näiteks laeval töötades. Viimase kahe aasta jooksul on mees üleliigseid asju elus piiranud. «Mingil hetkel avastad, et sul on vähe vaja,» lausub ta veendunult. Kuid just see annab võimaluse juhatada sihtasutust «Kadunud», kes aitab lähedastel kadunuid otsida. Kogu 11 tegevusaastat on olnud suur kombineerimine, sest sihtasutus palka ei maksa. Täiesti arusaamatul põhjusel selline korraldus aga toimib.

Elu võrdleb Aare Rüütel suure ja huvitava raamatu ning merega: «Kui istume kodusadamas, loeme raamatust vaid paari lehekülge.» Mees julgustab inimesi elama oma elu, mõtlema kodusadamast välja purjetamisele või kasvõi esialgu mööda rannaäärt liikumisele. Aare ise eelistab olla väljas merel.

Sihtasutusel "Kadunud" on juba kümme aastat kasutusel lauatelefoni number, mis on tihti suunatud Aare mobiiltelefonile. Kui pikemalt heliseda lasta, vastab ta ka öösel. Otsinguid on alustanud hetkega, sest kõnes võib olla midagi, millest on aru saada, et nüüd on kiire. Iga otsing algab rääkimisest. Enamus inimesi jätab esimese hooga suure osa asjadest rääkimata ja palju tuleb tabada ridade vahelt. Ka sellisest kõnest tekib midagi: näiteks nõuandmine, kuidas pöörduda uuesti Häirekeskusesse. Esimene, kes Eestis inimesi otsib, on ikkagi politsei, sest see on nende kohustus. Sihtasutus «Kadunud» on täiendav abivahend inimestele, kui riik hakkama ei saa. «Me ei tee tööd riigi ega politsei jaoks, vaid inimeste jaoks,» ei näe Aare Rüütel põhjust seda printsiipi muuta, mistõttu ta ei ole teinud ega tee Eesti politseiga koostöölepingut. «Mul on suusõnaline koostööleping Eesti rahvaga,» lisab ta.

On puhtalt filosofeerimise koht, kas kõik inimesed on vaja üles leida. Aare Rüütli sõnul tulevad otsused looduselt, inimestel jääb vaid võimalus valida. «Elu annab igal hetkel kannatusi, meie võime luua rõõmu selle juurde. Et asjad sünnivad nii, nagu meie tahame, on vaid illusioon. Täiesti kindlalt ei leita üles kõiki inimesi ja ei peagi leidma või leitakse hiljem. Ka mitteleidmine on vastus. Sel juhul tuleb elada leppimises, andestamises ja lahtilaskmises,» tõdeb mees.