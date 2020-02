Pille Pürg: see töö jääb minu viimaseks!

Pille Pürg rääkis, et möödunud suvel hakkasid tulema küsimused kolleegidelt ja esinema kutsujatelt, miks tal oma monotükki ei ole. Komistuskive on sel loomisteel olnud palju ja ta on siiralt tänulik, et Henrik Normann ulatas talle jaanuari keskel oma abikäe. Samas tunnistab näitlejanna, et ehk see takistusterada on milleski hea olnud. «Ükski lavastus ei ole mulle nii raskelt tulnud. Olen juba mõnda aega mõtelnud, et äkki see ole minu tee: lähen teatrist ära ja see töö jääb viimaseks. Kui õnnestub, siis supleme kullas, kui mitte, hakkan tõukoeri kasvatama.» Lavastaja peab selliseid kahtlusi igati normaalseks: «Üksi laval puudub igasugune vastupeegeldus mängus ja tekstides, on vaid kavala näoga lavastaja viiendas reas.» On loomulik, et uute asjade ees tunneb inimene kõhedust, aga kui publik saalis, tulevad ka reaktsioonid ja kõik muutub. «Küll me Pille pessimismi parukatesse ära peidame!» lubas Normann.