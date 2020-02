Kristel Aaslaid: tülide vältimiseks olge ausad!

Näitleja ja laulja Kristel Aaslaid rääkis Elmari Lastesaates, et tema praegune lemmikhobi on laulukirjutamine. See tähendab sõpradest bändikaaslastega stuudios istumist, mille ajal saab ka palju nalja.

Oma energia jagamist erinevate tegevuste vahel selgitab Kristel Aaslaid suure tahtmisega: «Kui tahan midagi päriselt, siis leian selleks aja.»

Senini suurimaks saavutuseks peab noor naine sisemise tasakaalu leidmist. «See on hea hüppelaud järgmistesse seiklustesse ja tegevustesse,» arvab ta. Üldse meeldib talle viimasel ajal palju vastuolusid tekitanud Jordan Petersoni mõttekäik, mis lihtsustatult kokku võttes paneb südamele sihtida madalamale ja võtta väiksemaid eesmärke, mis omakorda viivad suure sihini. Nii ongi Kristel Aaslaid loobunud maailmavallutamise mõttest, võttes sihiks «vallutada» esmajoones oma korter, siis maja ja tänav. Liiga suuri ootusi seades kipuvad inimesed nuhtlema end asjade pärast, mis ei juhtu liiga kiiresti. Laulja järgmiseks muusikaliseks sihiks on anda välja uus plaat kas siis koosseisuga Öed või Gram-Of-Fun. Esimeseks sammuks selle sihi suunas liikumisel on uue laulu väljaandmine.

Oma kooliaega meelde tuletades tunnistas Kristel Aaslaid, et lemmiktund oli vahetund. Kuna tema ema oli samas koolis õpetaja, möödusid esimesed kooliaastad väga turvaliselt, aga hiljem oli pättuste tegimine samal põhjusel välistatud - ema oleks kohe teada saanud! Kõige rohkem häiris hommikune ärkamine. Oleks olnud parim, kui tunnid oleks alanud näiteks kell 12.00.

Huvi näitlemise vastu sai samuti alguse koolist, kus toimusid teatriõhtud. Kristel Aaslaiu esimene roll oli isa lavastuses «Hans ja Grete». Tõuke lavale astuda andis tohutu esinemisvajadus.