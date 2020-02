Horoskoobi laulud elavad geenides

Marianne Leibur, kes on Horoskoobi kuldajastu ühe suurkuju - Kalju Terasmaa - lapselaps, ütles, et tal on väga hea meel, et see ajatu muusika elab endiselt nii publiku kui muusikute südames. Kui need laulud lapsepõlves olid lihtsalt tema ümber olemas, siis nüüd on võimlaus neid ise esitada.

Kuna Marianne Leibur jagab oma aega hetkel Eesti ja Rootsi vahel, õppides vahetustudengina Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis, usub ta, et taolisel muusikal oleks ka üle piiri menu. Näiteks laul, mis meil on tuntud peakirja «Sulle kõike ütlen» all, on loodud ABBA liikme Agnetha Fältskogi poolt.

Ansambli Horoskoop mehine esindus tunnistas, et sobiva õhkkonna loomiseks riietuvad nad kontserdi eel väärikalt ja väljapeetult. Siin on oluline osa külalissolistil Voldemar Kuslapil, kes kogu oma olekuga annab eeskuju, kuidas olla džentelmen. Teksedes lavale minek ei tule kõne alla.

Kui Horoskoobi laulude algupärased variandid on loodud orkestrile, siis nüüd tuleb need ümber seada viieliikmelisele ansamblile ja olemasolevatele instrumentidele. See pakub muusikutele pinget. Ka lauluteksid on tolleaegsetel lauludel sisukad, mistõttu teevad noored muusikud mõttes kummarduse Heldur Karmole, kelle sulest paljud tekstid pärit on.

Ansambel Horoskoop, solistid Nele-Liis Vaiksoo, Voldemar Kuslap ja Marianne Leibur annavad kevadkontserdid «Estraadi lainel»

13. märtsil Nõmme Kultuurikeskuses Tallinnas

14. märtsil Tapa Kultuurikojas