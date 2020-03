Carine Jessica: kui su töö on su hobi, siis teed seda suure armastusega

Carine Jessica on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuse- ja magistriõppe ning teostanud ennast vabakutselise lauljana peaaegu seitse aastat. Stuudiotööd ja esinemisi on Carine Jessical rohkelt, aga ta teeb seda väga hea meelega ja selgitab: «Kui su töö on su hobi ja su hobi on su töö, siis teed seda suure armastusega.»