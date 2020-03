Elmari muusikauudised

Taavi-Peeter Liiv avaldas 20. märtsil albumi «Absurd» ja see on ka albumi nimiloo videosingel. Video režissöör-autor on Ulrike Brett Uukkivi. Videos on kasutatud koostöös Rahvusarhiivi Filmiarhiiviga originaalkaadreid Johannes Pääsukese ja Konstantin Märska filmidest. «Lugu on oma vormilt kerge ja meeldejääv, mis sobib hästi tutvustama minu uut loomingut. Tekstilt on see satiir, mis kujutab meie ühiskonnas toimuvat huumorit: ükski stand up ei ole naljakam kui ühiskondlik igatsus millegi vana hea ja traditsioonilise järele, samal ajal, kui maailm teeb pidevalt uusi tiire uute väljakutsetega.»

«End Of The Line» on klassikaline lugu rändavast muusikust, kes otsib kohta, mida oma koduks kutsuda. Muusikaliselt leiab loost veidi vihjeid biitlitele,” kommenteerib bändi solist Mikk Tammepõld. «See lugu ja kogu Dramamama kolmas album sai salvestatud Nashvilleis, ühes ägedas stuudios, mis oli meile kõigile omamoodi uus kogemus. Saime näha ja tunnetada, milline seal stuudiotöö rütm on. Koostöös Jake Burnsiga salvestasime ja produtseerisime kaheksa lugu, mis enamjaolt on täiesti uued ning meie fännidele varem kuulmata.» Laul sai ka animeeritud visuaalse vormi, mille autoriks on Mikk Tammepõld. «Soov oli, et lool oleks n.ö lüürikavideo. Mingil hetkel tekkis mul üks visuaalne idee ja mõtlesin, et proovin kriipsujukudega selle kuidagi animeerida. Tundus tehtav. Hankisin vajaliku äpi ja hakkasin joonistama. Arvasin, et kui raske see ikka olla saab. Minu suur lugupidamine neile, kes sellega igapäevaselt ja professionaalselt tegelevad. Pillimäng ja laulmine tulevad mul oluliselt sujuvamalt välja».