Uku Suviste isiklikud lemmikud suurelt Eurovisiooni lavalt

«See oli küll palju aastaid tagasi, kuid kunagi väga paelus mind Iirimaa võidulugu «Rock 'n' Roll Kids», Charlie McGettigan ja Paul Harringtoni esituses. Pean tunnistama, et mulle meeldis väga ka Portugali võidulaul «Amar Pelos Dois». Peamine põhjus on see, et see erines teistest. Selle loo autor Luísa Sobral on juhtumisi minu hea sõber ja klassiõde Berklee kolledži aegadest. Mul oli toona nii hea meel, et Luísa leidis Eurovisiooni näol suurepärase väljundi. Teiseks oli siiras rõõm, et lauluvõistlusel osati hinnata teistsugust lugu,» kommenteeris Suviste.