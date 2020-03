Loodusfotograaf Remo Savisaar: kes on Eesti looduse kõige ohtlikum elusolend?

Loodusfotograaf Remo Savisaar rääkis raadio Elmar saates «Ikigai», et tema ametialased oskused on välja kujunenud pika aja jooksul. «Fotograafiat kui sellist saab õppida. Kuid otseselt loodusfotograafia alaseid oskuseid saab omandada ikkagi eelkõige omal käel, mina olen nii teinud. Kõik see on üks suur silma treenimine,» sõnas mees.

Savisaar lisas, kuidas saab huvi korral loodusfotograafiaga algust teha. «Võib alustada nii, et valid välja teatud fotograafid, kelle tööd sulle väga meeldivad. Sa hakkad jälgima ja analüüsima nende töid. Püüad leida vastused küsimustele: miks need sulle meeldivad, kuidas need on tehtud, millised on kompositsioonid? Kõik see on õppeprotsess! Koolis seda õppida ei saa, kuid omal käel küll,» lisas ta.

Mees rääkis, et looduses pildistamas käies on mobiiltelefoni helin nii mõnigi kord häid võimalusi ära rikkunud. «Need kõned tulevad sisse just siis, kui sa neid kõige vähem ootad. Telefon heliseb tihti just siis, kui olen näiteks kaks tundi passinud mingit lindu ja ta lõpuks tuleb oksale. Tavaliselt panen telefoni küll helitu režiimi peale, kuid tuleb ette ka seda, et unustan seda teha. Telefoni päris koju ei saa ka jätta. Teinekord on hea aega parajaks teha - vaadata, kas on mõni tööalane kiri sisse tulnud. Telefon aitab aega sisustada, järjepidevalt ei jaksa tundide viisi ühte visuaali jälgida,» tunnistas mees.

Savisaar lisas, et ilusate tööde puhul on oma osa nii õnnel kui tööl. «Õnnel on kindlasti oma roll! Kuid töö osatähtsus on kindlasti suurem. On vaja teatud teadmisi, kui lähed loodusesse. Tuleb teha korralikku eeltööd, et teada saada, kus kohast loomi või linde otsida. Eelinfo otsimine on minu jaoks väga meeldiv protsess. Ma ei tutvu mitte ainult lektüüriga, vaid vaatan ka loodusfilme, selle viimase materjali järgi on võimalik õppida looma või linnu kehakeelt, see on ülimalt olulise tähtsusega fotohetke tabamisel,» rääkis ta.

«Kui liigun looduses, siis minu eesmärk on see, et oleksin loomade ja lindude jaoks nähtamatu. Ma ei saa neid häirida ja endast palju jälgi jätta. Nad tunnevad ära isegi konkreetse inimese. Oli aeg, kui käisin palju kodukakku vaatamas, ta oli alati puu õõnsuse peal olemas. Mul oli alati sama riietus ja kõnetasin teda, võimalik, et ta tundis mind ka kõnnaku järgi ära. Kuid kui ma läksin tema juurde kellegi teisega, lind läks kohe peitu,» rääkis fotograaf.