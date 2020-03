Ragne Pekarev: meil ei räägita seksuaalfetišitest just väga palju

«Selles filmis oli vägev kaasa lüüa! See oli teistmoodi projekt kui tavapärased Eesti filmid. Näitlejateks olid küll eestlased, kuid produktsioon toimus Lätis. Kogu kogemus oli julgustav, valgustav ja tore! Oli tõeliselt hea koostöö,» sõnas Pekarev filmimise tausta kohta.

Film räägib erinevate paaride seksuaalfantaasiatest, mis on Eesti filmi kontekstis üsna harvaesinev teemakäsitlus. «Mina mängisin paari koos Jan Uuspõlluga. Meie tegelaskujude puhul ei olnud ainult fetišist juttu, pigem oli teemaks, kuidas paar võiks uuesti lähedaseks saada. Tegemist oli paariga, kes oli kaua koos elanud, kuid oli üksteisest lahku kasvanud. See ei olegi väga mittelevinud probleem. Paar sai suhtenõustaja juurest soovituse, et suhte elavdamiseks võiks rollimänge proovida. Uuspõllu poolt kehastatud tegelane satus aga lõksu, mis puudutas rollimängu teostamist. Talle meeldis see rollimäng kui selline nii väga, et unustas ära, mille tarbeks seda mängu üldse vaja oli,» muigas näitleja.

Pekarev tõi välja, et teiste näitlejate poolt kehastatud paaride puhul tuli ette tõsisemaid fetišite käsitlusi. «Meil ühiskonnas ei räägita fetišitest just väga palju. Need inimesed, kellel fetišid on, võivad tunda, et neil on midagi viga ja tunda selles osas üksikuna. Selle filmi käigus võib teatud vaatajatel tekkida kogemus, et nad ei ole oma mõtetega üksi ja kindlasti ei peaks tundma end kuidagi süüdi, et sul sellised soovid on,» rääkis ta.