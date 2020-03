Mürgistusteabekeskuse juht: patarei allaneelamine on lapsele tõsine mürgistusoht

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder rääkis raadio Elmar eetris, et väikesed patareid on laste puhul tõsine mürgistusoht. «Lapsevanemad ei tunne ära, et patareid võiksid kuidagi ohtlikud olla. Näpu vahel nendega justkui midagi ei juhtu ja paljudes kodudes vedelevad need seetõttu laudade peal, riiulitel ja kapipealsetel. Sageli ostetakse neid ka mitu tükki ette, et ei peaks puudujäägi korral jälle poodi jooksma,» sõnas naine.

Oder lisas, et mürgistusteabekeskuseni jõudnud statistika näitab, et väga paljud väikelapsed mängivad patareidega. «Just eriti nende väikeste patareidega, need tunduvad lastele toredate nööpidena. Alla kolme aastaste laste puhul kehtib see, et kõik, mis huvitav, läheb kohe suhu. Vanemad unustavad aga ära, et nendes patareides on energia sees. Mis saab elektriga siis, kui see satub niiskesse keskkonda? Ta hakkab koheselt reageerima! Niisamuti juhtub ka allaneelatud patareiga. Laps paneb selle suhu ja üsna sageli jääb see söögitorru või maokeskkonda kinni,» rääkis ta.

«Alla neelatud patarei võib organismis söövitama hakata ja nii võibki juhtuda, et see söövitab augu läbi. Tasub teada, et ohtlik söövitusprotsess hakkab toimuma kohe. Oleme kõige kiiremat söövituse jälge näinud juba tund pärast patarei allaneelamist. Laps on saanud väga kiiret abi - kiiresti haiglasse, laua peale ja patarei endoskoobiga eemaldatud. Kuid isegi selle ainsa tunni järel oli näha põletusjälge,» lisas Oder.