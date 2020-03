Julia Beljajeva: niisama ma rajale hüplema ei lähe, mu ootused on väga kõrged

Julia Beljajeva rääkis raadiole Elmar, et vehklemine on tema jaoks naiselik ja graatsiline spordiala. «Need, kes saavad vehklemisest natuke aru, teavad, et vehklemise rajal toimuvad liigutused on väga graatsilised ja ilusad,» lausus ta.

Eesti vehklejad on maailmas olnud väga edukad. Beljajeva rääkis uue sportlaste põlvkonna järelkasvu teemadel. «Meil vehkleb hetkel üsna palju noori. Kui vaadata kohalikke meistri- ja karikavõistlusi, siis osalejaid on neljakümne ringis. Järelkasvu tuleb kindlasti, eks tulevikus ole näha, kes häid tulemusi hakkab tegema. Mõni maailmatasemel tippvehkleja on alustanud alles 16-aastaselt, see näitab, et isegi nii hilja alustades võib väga kaugele jõuda, kuid seda juhtub muidugi harva. Kõige sobilikum vanus alustamiseks on 8-11 aastaselt,» lisas Beljajeva.

Sportlane rääkis ka tänavuse olümpia-aasta pingetest. «Terve see aasta on ärev ja pingeline olnud. See ei ole meie esimene olümpiatsükkel, neli aastat tagasi oli kõik samamoodi, seetõttu see tunne ei ole võõras. Kuu aja pärast saame teada, kas pääseme olümpiale või mitte. Loodame parimat,» sõnas ta.

«Kui oled tippsportlane ja teed nii palju trenni ja tööd, siis tahad ikka parimat tulemust näidata. Ega ma niisama ei hüple seal vehklemisrajal. Mu ootused on väga kõrged,» lisas naine enne intensiivset olümpiaperioodi.

Beljajeva rääkis, et sporditegemiste kõrvale meeldib talle head muusikat kuulata. «Kuulan väga erinevat muusikat. Otsin palju Youtube kanalilt ning leian sealt tihti midagi täiesti uut. Minu puhul on tavaline, et enne võistlust ja võistluse ajal kuulan palju muusikat, see võib olla nii tavaline meloodia kui ka sõnadega laul. Päris kindel on see, et muusika aitab mind,» lisas ta. Sportlane tegi valiku eestikeelse muusika TOP3 kohta:

Liis Lemsalu «Kehakeel»

«See laul sobib ilusa päeva alguseks. Meloodia on väga meeldiv. Armusin sellesse laulu esimesest sekundist. Ka sportlaste puhul tuleb kehakeele jälgimine kasuks, eriti enne võistlusi, kehahoiakust on hästi aru saada, kas vastane on pinges või mitte,» muigas Beljajeva.

Lumevärv feat. INGA «Milline päev»

«Usun, et see laul suudab igaühele väga hea tuju luua ja seda lausa terveks päevaks! Ma arvan, et just see laul sulatab viimase jää sel kevadel,» lisas sportlane.

Merilin Mälk «Miljon sammu»

«Kuulsin seda lugu Eesti Laulu võistluse raames. Antud laul tekitab minus pigem romantilist tuju, ka seda on vahepeal vaja. See laul suudab väga hästi rahustada ja sellel on väga ilus meloodia! Mulle väga meeldib see laul,» rääkis Beljajeva.